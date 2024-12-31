Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti?

Katıldığı programda Türkiye'yi terk edip Fransa'ya yerleştiğini belirten ünlü oyuncu Esra Değirmencioğlu, "Kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada hiçbir şey kalmadı" ifadelerine yer verdi. Peki, Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi neden terk etti?

ESRA DERMANCIOĞLU TÜRKİYE'Yİ NEDEN TERK ETTİ?

Türkiye'yi terk edip Fransa'ya yerleştiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Evet Fransa'ya yerleştim, kapattım Türkiye'yi! Ev kalmadı burada hiçbir şey kalmadı. Kapadokya'da kalıyorum. Bir tek oyuna geliyorum Ece'de kalıyorum" dedi.

Fransa'daki yeni yaşamına dair ayrıntılar veren Dermancıoğlu, "Fransa'da şirket açtım, bir prodüksiyon. Elimde bir hikâye var, onu yapmak istiyorum. Para toplayacağız" ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Esra Dermancıoğlu, özellikle 'Hudutsuz Sevda', 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kaderimin Oyunu' gibi projelerle adından söz ettirmişti.