Esra Bilgiç kimdir? Faruk Sabancı'nın sevgilisi Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli?

Ünlü DJ Faruk Sabancı'nın adı sıkça anılan başarılı oyuncu Esra Bilgiç, hem ekranlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla merak konusu oldu. "Diriliş Ertuğrul"da canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle dikkat çeken Esra Bilgiç'in yaşı, memleketi ve kariyeri hakkında bilinmesi gerekenler burada. Faruk Sabancı'nın sevgilisi olan Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biridir. Özellikle TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul ile geniş kitlelerce tanınmış ve uluslararası bir hayran kitlesi edinmiştir. Oyunculuk kariyerine bu diziyle adım atmış, başarılı performanslarıyla birçok ödül kazanmıştır.

Kariyerinde farklı projelerde rol alarak yeteneğini kanıtlamış ve Türkiye'nin önemli genç oyuncuları arasında yerini sağlamlaştırmıştır. Ayrıca kişisel hayatında da dikkat çeken Bilgiç, eğitimine devam etmektedir ve hukuk fakültesinde okumaktadır.

ESRA BİLGİÇ KAÇ YAŞINDA?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

ESRA BİLGİÇ NERELİ?

Esra Bilgiç, Türkiye'nin başkenti Ankara doğumludur.

ESRA BİLGİÇ'İN KARİYERİ

Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlamış ve ilk büyük çıkışını TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle yapmıştır. Dizide Halime Hatun karakterini canlandırarak dört sezon boyunca rol aldı ve sosyal farkındalık ödülleri gibi önemli ödüller kazandı.

Diriliş Ertuğrul sonrası kariyerine çeşitli projelerle devam etti. Erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü üstlendi. Ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde başrolü Sibel Kaya olarak oynadı. 2021-2022 yıllarında FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem Paşazade karakterine hayat verdi.

Oyunculuğun yanı sıra eğitimine de önem veren Bilgiç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir.

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı, Türkiye'nin önde gelen DJ ve elektronik müzik prodüktörlerinden biridir. Kariyerine genç yaşta başlayan Sabancı, enerjik sahne performansları ve kaliteli müzik prodüksiyonlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Elektronik dans müziği alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Faruk Sabancı, birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte sahne almış, elektronik müzik kültürünün yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Ayrıca, çeşitli uluslararası sanatçılarla iş birliği yapmış ve elektronik müzik listelerinde başarılı parçalar üretmiştir. Faruk Sabancı, canlı performansları ve DJ setleriyle Türkiye'de ve dünyada tanınan bir müzik figürüdür.