Esra Bilgiç hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, evli mi? Esra Bilgiç hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Esra Bilgiç hakkında merak edilenler gündemde. Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Bilgiç hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, evli mi? Esra Bilgiç hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur. Tiyatro ile sekiz yaşında Mamak Belediyesi'nin kurslarında çocuk oyunları oynayarak tanıştı. On yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yarı burslu kabul edildi. 2014'te ilk projesi olan "Diriliş Ertuğrul" ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını attı. 116 bölüm hayat verdiği "Halime Hatun" karakterine 2018'de veda etti. Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç'in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı. 2018 yılı Kasım ayında dünyanın en prestijli sanat okullarından olan Royal Academy of Dramatic Art'ta drama ve ses eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Londra'da altı ay süren eğitim sonunda Türkiye'ye döndü. 2019'da BKM yapımcılığında Adana'da çekilen "Ramo" dizisinde 41 bölüm başrolü paylaştı. 2021'de Türkiye'nin başarılı markalarından Molped'i, çektiği reklam filmleriyle yurtdışında temsil etmeye başladı. Türkiye'de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Bilgiç, bir devlet üniversitesinin Hukuk Fakültesi'nde üçüncü sınıf öğrencisidir. 2018'de başladığı piyano eğitimini sürdürmektedir.

ESRA BİLGİÇO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Esra Bilgiç O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.