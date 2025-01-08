Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü ve Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın Rusya'ya kaçışının ardından, ortaya atılan "Esma Esad İngiliz ve Amerikan istihbaratına çalıştı mı?" sorusu tartışma yarattı. Gizli belgeler, Esma Esad'ın ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürüyor. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Esma Esad ajan mı? Detaylar haberimizde...

ESMA ESAD AJAN MI?

Birleşik Krallık merkezli haber platformu UK Declassified, çok gizli belgeleri yayınlayarak, Esma Esad'ın hem İngiliz MI5 hem de ABD Ulusal Güvenlik Konseyi için ajan olarak çalıştığını öne sürdü. Belgeler, Esma Esad'ın, Beşar Esad'ın rejimine dair kritik bilgileri İngiltere ve ABD'ye sızdırdığını iddia ediyor.

1975 yılında Londra'da doğan Esma Esad, Suriye asıllı bir aileye mensup olmasına rağmen eğitim hayatını tamamen Birleşik Krallık'ta geçirdi. Londra'da Kraliyet Akademisi'nde okuyan Esma Esad, daha sonra King's College London'da bilgisayar bilimi ve ekonomi eğitimi aldı. İngiltere'deki bankacılık kariyerinin ardından Beşar Esad ile evlenerek Suriye'ye taşındı. Bu süreç, onun İngiltere ile bağlarını tamamen koparmadığına dair spekülasyonları beraberinde getirdi.