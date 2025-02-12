Öğrenciler ve veliler, Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web siteleri ile sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava koşullarını değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 13 Şubat Eskişehir'de okullar yok mu? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir Valiliği'nden 13 Şubat 2025 Perşembe günü için okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

13 ŞUBAT ESKİŞEHİR'DE OKULLAR YOK MU?

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava koşullarını değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Tatil kararları genellikle hava durumuna bağlı olarak alındığı için, resmi kurumların duyurularını takip etmek önemlidir.

13 ŞUBAT ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

13 Şubat 2025 Perşembe günü Eskişehir'de hava durumu tahminleri farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklar havanın kapalı ve en yüksek sıcaklığın 3°C olacağını belirtirken, diğerleri bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava ve en yüksek sıcaklığın 8°C olacağını öngörmektedir. En düşük sıcaklıkların ise -3°C ile 0°C arasında değişmesi beklenmektedir. Yağış ihtimali düşüktür. Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esmesi ve nem oranının %54 civarında olması beklenmektedir.