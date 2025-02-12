Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 13 Şubat Eskişehir'de okullar yok mu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 13 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Eskişehir'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, 13 Şubat'ta Eskişehir'de okullar tatil mi?

Öğrenciler ve veliler, Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web siteleri ile sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava koşullarını değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Peki, Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 13 Şubat Eskişehir'de okullar yok mu? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir Valiliği'nden 13 Şubat 2025 Perşembe günü için okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 13 Şubat Eskişehir'de okullar yok mu?

13 ŞUBAT ESKİŞEHİR'DE OKULLAR YOK MU?

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava koşullarını değerlendirerek karar vermesi bekleniyor. Tatil kararları genellikle hava durumuna bağlı olarak alındığı için, resmi kurumların duyurularını takip etmek önemlidir.

13 ŞUBAT ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

13 Şubat 2025 Perşembe günü Eskişehir'de hava durumu tahminleri farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklar havanın kapalı ve en yüksek sıcaklığın 3°C olacağını belirtirken, diğerleri bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava ve en yüksek sıcaklığın 8°C olacağını öngörmektedir. En düşük sıcaklıkların ise -3°C ile 0°C arasında değişmesi beklenmektedir. Yağış ihtimali düşüktür. Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esmesi ve nem oranının %54 civarında olması beklenmektedir.

Eskişehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 13 Şubat Eskişehir'de okullar yok mu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Cengiz evleniyor! İşte sevgilisi
img

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
img

Soylu'yu küplere bindiren iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Arda Güler'in yanına bir Türk daha

Yanına bir Türk daha gidiyor
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.