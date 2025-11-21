Haberler

Eskişehir'i karıştıran parti! Yeri belli değil, "Öpüşme kabini" detayı bomba

Eskişehir'i karıştıran parti! Yeri belli değil, 'Öpüşme kabini' detayı bomba
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada yayılan "Kırmızı Kart–Sarı Kart Party" afişi kısa sürede gündeme oturdu. "Öpüşme kabini", "itiraf kutusu" gibi ifadelerin yer aldığı afişte yer alan kırmızı kart ve sarı kartların anlamı tepki çekti.

  • Eskişehir'de "Kırmızı Kart–Sarı Kart Party" adlı bir partinin afişinde "öpüşme kabini", "free kondom" dağıtımı ve "itiraf kutusu" yer alıyor.
  • Partinin yeri afişte belirtilmiyor ve mekanın parti günü açıklanacağı iddia ediliyor.
  • Afiş, sosyal medyada "sınırlarım var" ve "bu gece seninim" ifadeleriyle tepki çekti.

Eskişehir'de yapılacak bir partinin afişi büyük yankı uyandırdı. "Kırmızı Kart–Sarı Kart Party" adıyla paylaşılan etkinlik afişi, içerdiği ifadelerle tepki çekti.

Afişe göre, kırmızı kart "Sınırlarım var", sarı kart ise "Bu gece seninim" anlamına geliyor. Bu ifadelerle birlikte afişte yer alan diğer unsurlar, etkinliğin sosyal medyada daha da tartışılır hâle gelmesine neden oldu. Afişte; katılımcılar için bir "öpüşme kabini" bulunduğu, "free kondom" dağıtılacağı ve ayrıca bir "itiraf kutusu" yer alacağı bilgileri dikkat çekiyor.

Eskişehir'i karıştıran parti! Yeri belli değil, 'Öpüşme kabini' detayı bomba

ETKİNLİĞİN YERİ BELLİ DEĞİL

Etkinliğin nerede yapılacağı konusunda ise afişte net bir bilgi yok. Afişte yalnızca Cuma günü saat 20.00 ifadesi ve bilet ücretleri bulunurken, mekanın parti günü açıklanacağı iddia edildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Afişin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda tepki geldi. Kullanıcıların bazı yorumlarında şu ifadeler öne çıktı:

"Sözün bittiği yer… Toplumsal dejenerasyon yaşanıyor."

"Ahlaksızlık aldı başını gidiyor."

"İyice saçmaladı bu gençlik."

Etkinliği düzenleyen kişi ya da kuruluştan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıHOZKAN:

İşte ÇAĞDAŞLIĞIN sınırsızlığı..

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGAGS:

işte akepe türkiyesinin geldiği durum!! bir de anadolu irfanı var ki değmeyin gitsin.. :D :D

yanıt19
yanıt29
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Alın size demokrasi özgürlük

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

İyi bir şey olunca AKP kötü bir şey olunca demokrasi özgürlük.

yanıt31
yanıt32
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Eskişehir bu tür etkinliklerde her zaman sabıkalı bir şehir. Eskişehir halkı tepkilerini göstemeli, Ülke toplumunda imajları yerlebir olmadan kendine gelmeli Eskişehir

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

yerel halkla alakalı bir durum değil. dışarıdan gelen prof lar öğrenciler akademisyenler. hagi şlu bi moka yaramayan eğitimciler

yanıt10
yanıt3
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Iftiradir...Ortaligi bulandirmaya calisanlarin cehaletidir

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme88
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEVLÜT BOZ:

Ülkenin kepazeliği ortada ahlaksızlığın sınırı yok. Sınır koysan seküler kesim laik yobazlar carcar ötüyor. Uğraşılmaz bu ülkeyle toptan çökmesi dileğiyle...

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.