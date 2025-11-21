Eskişehir'i karıştıran parti! Yeri belli değil, 'Öpüşme kabini' detayı bomba

Eskişehir'de yapılacak bir partinin afişi büyük yankı uyandırdı. "Kırmızı Kart–Sarı Kart Party" adıyla paylaşılan etkinlik afişi, içerdiği ifadelerle tepki çekti.

Afişe göre, kırmızı kart "Sınırlarım var", sarı kart ise "Bu gece seninim" anlamına geliyor. Bu ifadelerle birlikte afişte yer alan diğer unsurlar, etkinliğin sosyal medyada daha da tartışılır hâle gelmesine neden oldu. Afişte; katılımcılar için bir "öpüşme kabini" bulunduğu, "free kondom" dağıtılacağı ve ayrıca bir "itiraf kutusu" yer alacağı bilgileri dikkat çekiyor.

ETKİNLİĞİN YERİ BELLİ DEĞİL

Etkinliğin nerede yapılacağı konusunda ise afişte net bir bilgi yok. Afişte yalnızca Cuma günü saat 20.00 ifadesi ve bilet ücretleri bulunurken, mekanın parti günü açıklanacağı iddia edildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Afişin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda tepki geldi. Kullanıcıların bazı yorumlarında şu ifadeler öne çıktı:

"Sözün bittiği yer… Toplumsal dejenerasyon yaşanıyor."

"Ahlaksızlık aldı başını gidiyor."

"İyice saçmaladı bu gençlik."

Etkinliği düzenleyen kişi ya da kuruluştan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.