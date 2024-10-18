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Eskişehir hava durumu 18 Ekim | Bugün Eskişehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Eskişehir'de 15 günlük hava durumu!

Eskişehir hava durumu 18 Ekim | Bugün Eskişehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Eskişehir'de 15 günlük hava durumu!
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18 Ekim'de Eskişehir'de hava durumu merak konusu. Eskişehir'de bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eskişehir'de 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Eskişehir hava durumu nedir?

Eskişehir hava durumu ve bugün Eskişehir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Ekim Eskişehir hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

18 EKİM ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir şehrinde 17 Ekim 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösteriyor. 18 Ekim 2024 Cuma günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilmekte. 19 Ekim 2024 Cumartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek. 20 Ekim 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

Eskişehir hava durumu 18 Ekim | Bugün Eskişehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Eskişehir'de 15 günlük hava durumu!

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