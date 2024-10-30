Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında?

Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne neden olan kazaya ilişkin, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Fatma Zehra Kınık, hakim karşısına çıktı. Fatıma Zehra Kınık kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

KEREM KINIK'IN KIZI KİMDİR?

Beykoz'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki gencin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı mahkeme basın ve izleyicilere kapalı gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir'e tepki gösterdi. Adliye koridorlarında gergin dakikalar yaşandı.

FATMA ZEHRA KINIK DAVASI NE OLDU?

Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında müşteki taraf tutuksuz sanık Kınık ve basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.