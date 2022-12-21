Eski Devlet Bakanı Melda Bayer kimdir?

Eski DSP Milletvekili ve Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Melda Bayer, İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında partiye katıldı. Kürsüde bir konuşma yapan Bayer'in konuşması gündem oldu. Peki, Melda Bayer kimdir, kaç yaşında? Nereli? İşte Eski Devlet Bakanı Melda Bayer biyografisi...

Eski DSP Milletvekili ve Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Melda Bayer, İYİ Parti'ye katıldı. Bugünkü İYİ Parti grup toplantısında Akşener'in konuşması öncesinde kürsüde bir konuşma yapan Bayer'in rozetini Meral Akşener taktı. Peki, Melda Bayer kimdir? Detaylar haberimizde...

MELDA BAYER KİMDİR?

Siyasi hayatına 1995 yılında Demokratik Sol Parti'de mahalle sorumlusu olarak başlamıştır. Ankara il yönetim kurulu üyeliği ve Ankara il başkanlığı yaptıktan sonra 1999 yılında Demokratik Sol Parti Ankara Milletvekili olarak seçildi. Ankara'nın bütün ilçelerini ve köylerinin çoğunu gezerek sorunları tespit etti. Daha çok köylere yönelik çalıştı. Özellikle köylerin okul ve öğretmen sorunları üzerine gitti.

1999 yılında Divan Katip Üyesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık yönetiminde görev aldı. 2001 yılında Devlet bakanı olarak görev aldı. Siyasi hayatı bu dönemden sonra DSP yönetiminde devam etti. Önce Parti Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Daha sonra Mehmet Zeki Sezer genel başkanlığındaki DSP yönetiminde Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürdü.

Türkiye'nin bütün illerini, pek çok ilçesi ve köylerini görmenin ve buralara hizmet götürmenin en büyük kazancı olduğunu söylemektedir.