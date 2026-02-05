Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde, eski Çekmece Belediye Başkanı doktor Cafer Özenir, para anlaşmazlığı yaşadığı oğlu tarafından baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Cafer Özenir hayatını kaybetti. Gözaltına alınan oğlu ise tutuklanacak cezaevine gönderildi.
- Eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü.
- Oğlu S.Ö., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.
- Olay, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşandı.
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşanan olayda, eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir'in, oğlu tarafından öldürüldü.
BABASINA BALTAYLA SALDIRDI
İddialara göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S.Ö. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Asi Gazetesi'nin haberine göre; tartışma Dr. Özenir'in oğlunun evine yaptığı ziyaret sırasında başladı ve kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırarak defalarca vurdu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Dr. Cafer Özenir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay mahallinde yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.