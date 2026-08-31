Haberler

Eski Alman Donanma Komutanı Schönbach: Mevcut politikalar AfD’ye mevzi kazandırıyor

Eski Alman Donanma Komutanı Schönbach: Mevcut politikalar AfD’ye mevzi kazandırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman Donanması’nın eski Komutanı Emekli Koramiral Kay-Achim Schönbach, RRN’ye verdiği röportajda Alman hükümetini eleştirdi. Schönbach, enerji ve göç politikalarının ülkenin pazar ekonomisini çökertmeyi hedeflediğini söyleyerek, Friedrich Merz’i sol-yeşil medyaya boyun eğmekle suçladı.

Alman Donanması’nın eski Komutanı Emekli Koramiral ve “Bündnis Deutschland” partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Kay-Achim Schönbach, haber portalı RRN’ye (rrn.com.tr) konuştu.

Eski Alman komutan Hükümetin mevcut göç politikasını sert dille eleştirdi. Bu politikayı iklim politikasının yıkıcı kız kardeşi olarak tanımlayan Schönbach, 2015 yılından bu yana uygulanan açık kapı politikasının arkasında Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı ve Holokost’tan kaynaklanan tarihsel suçluluk duygusunun yattığını savundu. Schönbach ayrıca AfD’ye ( Almanya İçin Alternatif Parti) uygulanan baskının bir anayasa ihlali olduğunu söyledi.

"GERÇEKLİĞİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Politikacıların ve sivil toplum kuruluşlarının, dünyaya şirin gözükmek için göçmen krizinin getirdiği şiddet olayları gibi devasa sorunları bilerek görmezden geldiğini vurguladı. Eski Alman komutan, Alman halkının refahının elitler tarafından arka plana atıldığını belirtti. Bu durumun ise Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine neden olduğunu söyledi. AfD’ye uygulanan baskıları da eleştiren Schönbach, kurulan güvenlik duvarları ve bürokratik hilelerle AfD’yi şeytanlaştırma ve yasaklama girişimlerinin Almanya anayasanın açıkça ihlali olduğunu açıkladı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gemi faciasını fırsata çevirdiler! Uçak bileti fiyatlarını görenler isyan etti

Fırsatçılar bu görüntüden bile utanmadı: Hepimize yazıklar olsun
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi

Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi
Telefon görüşmesinden dakikalar sonra kan aktı! 30 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Telefon görüşmesi sonu oldu
Oğlunun ölüm haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Genç adam kazada öldü, haberin ulaştığı evden bir cenaze daha çıktı
One More International’da neler oluyor? Distribütörler ödemelerini bekliyor, yönetimde ayrışma iddiası

One More International’da neler oluyor? Ödeme yok, ayrışma iddiası var
İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi! Merz: Hepsi meşru müdafaa değil

İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi