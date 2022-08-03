(Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 200 BİN LİRALIK SORUSU

Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir?

A-) Çay ülkesi

B-) Sırlar yurdu

C-) İlk ev

D-) Muhteşem ada