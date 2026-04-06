Eşinin kendisini aldattığını fark edince treni birbirine kattı

Hindistan’da bir trende yaşanan olay, hem yolcuları hem de sosyal medyayı şoke etti. İddiaya göre bir kadın, yolculuk sırasında eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını fark edince öfkesine hakim olamadı.

TRENİN ORTASINDA SALDIRDI

Görüntülerde kadının bir anda ayağa kalkarak eşine ve yanında oturan kadına yöneldiği görüldü. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, kadının fiziksel saldırıya geçtiği anlar kameralara yansıdı.

YOLCULAR ŞOKA GİRDİ

Trenin ortasında yaşanan olay sırasında diğer yolcuların panik yaşadığı ve bazı kişilerin tarafları ayırmaya çalıştığı dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Videoda kadının yüksek sesle tepki gösterdiği, eşine ve diğer kadına sert şekilde müdahale ettiği görülürken, olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, yaşananlara ilişkin farklı görüşler dile getirirken, video geniş yankı uyandırdı.