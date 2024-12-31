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Eser Yenenler hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında?

Eser Yenenler hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında?
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TV 8'in popüler yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2025 yılbaşı özel programında yer alacak konuklar merak konusu oldu. Yayınlanacak programda, konukların kim olduğu, kaç yaşında olduğu, evli olup olmadığı ve hangi dizilerde, filmlerde oynadığı gibi bilgiler merakla bekleniyor. Ayrıca konukların hangi şarkıları seslendireceği de büyük bir merak konusu. Eser Yenenler hangi şarkıyı söyledi?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Eser Yenenler hakkında merak edilenler gündemde. Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Eser Yenenler hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında, evli mi? Eser Yenenler hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğmuştur.

11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa'da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Eser Yenenler, her sene "Çakırkeyf" adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

2013 yılında yeni sezon "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yetenek yarışmasında Sergen Yalçın'ın yerine jüri görevine başladı.

BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Özgü Namal ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Eser Yenenler, Seda Bakan ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında Bana Baba Dedi filminde başrol oynadı.

TV 8'de "3 Adam" adlı programı sunmaya devam etmektedir.

Filmografisi

2004 Aliye

2006 Fırtına

2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro

2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 Eyvah Düşüyorum

2013 Benzemez Kimse Sana (TV programı)

2013-günümüz 3 Adam

2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye

2015 Bana Baba Dedi

ESER YENENLERO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Eser Yenenler O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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