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Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü

Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü
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İstanbul Esenyurt'ta hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra götürüldüğü nezarethanede eşofmanının ipiyle intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan G.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

NEZARETHANE EŞOFMANININ İPİ İLE İNTİHARA KALKIŞTI

G.D., işlemlerinin yapılması için polis merkezindeki nezarethaneye götürüldü. Nezarethanede eşofmanının ipini kullanarak kendisine zarar veren şahsı fark eden polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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