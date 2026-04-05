Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişinin sokak ortasında iki kadını darp ettiği anları güvenlik kamerası kaydetti.

İKİ KADINI DARP ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İlçesi Şehitler Mahallesinde yaşandı. Bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında iki kadını darp etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın sokak ortasında iki kadını darp ettiği, kadınların ise kendilerini savunmaya çalıştığı anlar yer aldı.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şahıs bir süre sonra yürüyerek olay yerinden ayrılırken çevredeki vatandaşlar ise kadınların yardımına koştu. Olay sonrasında kadınların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı