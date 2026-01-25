Haberler

Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir parkta silahlı çatışma sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Çatışma, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıktı ve taraflar birbirine ateş açtı.
  • Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Aziz D. ve arkadaşlarının yanına daha önce aralarında husumet olan A.M. ve arkadaşları geldi.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz D., arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan A.M.'ye isabet etti.

1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen A.M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Tam texas oldu memleket...

Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Yine mi Esenyurt?

