Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yangın çıkmasının ardından, "Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın söndürüldü mü, son durum nedir?" sorusuna yanıt aranıyor. Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın söndürüldü mü, son durum nedir? Esenyurt yangınında ölü veya yaralı var mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde neden yangın çıktı? Detaylar haberimizdedir…

ESENYURT DEVLET HASTANESİ'NDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastalar arasında büyük paniğe neden olan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ortaya çıkan görüntülerde vatandaşların dumandan etkilendiği görülüyor.

ESENYURT DEVLET HASTANESİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Esenyurt Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümünde, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Yangın sırasında hastalar tahliye edilmeye başlarken, olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

ESENYURT DEVLET HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NE?

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, hastalar da hızlıca tahliye edilmeye başlandı.