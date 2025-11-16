Haberler

Esenler Erokspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Esenler Erokspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Esenler Erokspor ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlangıç saatini ve karşılaşmanın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde sahne alacak Esenler Erokspor– Fenerbahçe Beko mücadelesi öncesi, sporseverler yayın bilgilerine dair ayrıntıları merak ediyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, müsabakanın yayın saati, hangi platformda ekrana geleceği ve yayının şifreli olup olmadığı hakkında bilgi edinmek istiyor.

ESENLER EROKSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde Esenler Erokspor ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı mücadele, Bein Sports 5 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5; Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

ESENLER EROKSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

ESENLER EROKSPOR – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama saati 20.30 olarak belirlenmiştir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Esenler Erokspor ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi müsabakası, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
