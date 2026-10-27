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Esenboğa Havalimanı’nı robotlar “işgal etti”

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Esenboğa Havalimanı’nı robotlar “işgal etti”
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Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan servis ve karşılama robotları, terminalde dolaşarak yolculara eşlik ediyor ve istedikleri noktalara ulaşmalarına yardımcı oluyor. Toyron Robotics’in temizlik robotu ise tek şarjla 28 saat çalışabiliyor; süpürme, vakumlama, paspaslama ve yıkama yapabiliyor.

Toyron Robotics’in servis ve karşılama robotları Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı. Havalimanının dört bir yanında gezen robotlar, yolcuları gidecekleri noktaya götürüyor.

Toyron Robotics, servis ve karşılama robotlarını Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hizmete soktu. Terminalin dört bir yanında görülen robotlar kendi kendine dolaşıyor, servis yapıyor ve yolcuları gitmek istedikleri noktaya kadar götürüyor. Yolcular robotları büyük bir ilgiyle izliyor.

“HEM KEYİF, HEM KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Okul, karşılama ve servis robotlarının günlük hayatta giderek daha sık görüldüğünü belirten firma yetkilisi şunları söyledi:

“Önümüzdeki günlerde bu robotları birçok yerde göreceksiniz. Robotlar hayatımıza hem keyif, hem değişiklik, hem de kolaylık katıyor. Gördüğünüz gibi kendi kendine geziyor, servis yapıyor. Biz Toyron Robotics olarak bu robotları hem kiralama hem de satış seçeneğiyle meraklılarının hizmetine sunuyoruz.”

OTELDEN DÜĞÜN SALONUNA KADAR HER YERDE

Firmanın verdiği bilgiye göre robotlar havalimanlarının yanı sıra otel, hastane, AVM, restoran, fabrika, showroom, okul ve düğün salonlarında kullanılabiliyor. Devlet daireleri, sahiller ve geniş alanlar da robotların kullanım alanları arasında yer alıyor. Elektrikle şarj edilen robotların işletme maliyeti ise yok denecek kadar düşük.

TEK ŞARJLA 28 SAAT TEMİZLİK

Toyron Robotics’in otonom endüstriyel temizlik robotu da dikkat çekiyor. Tek şarjla 28 saat çalışabilen robot süpürme, vakumlama, paspaslama ve yıkama yapabiliyor. Robot, ultraviyole ışınlarla virüs, mikrop ve bakterilerin yüzde 95'ini yok ediyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp72tr4yvk6:

süper, bakalım daha neler görecez, teknoloji iyidir

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