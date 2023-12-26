İzmir'in Buca ilçesinde Belenbaşı Köyü'nde yıkılıp tekrar yapılan Belenbaşı İlkokulu'na Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, "Böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bu bağlamda ad verme yetkisi olan İzmir Valiliği'ne gerekli bilgi verilmiştir." dedi. Yıldıran, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde mahkumlara yapılan işkencelerle anılıyor. Esat Oktay Yıldıran kimdir? Esat Oktay Yıldıran ne yaptı?

ESAT OKTAY YILDIRAN KİMDİR?

1949 yılında doğan Esat Oktay Yıldıran, 12 Eylül darbesinin ardından mahkumlara uygulanan işkencelerle simgeleşen Diyarbakır Cezaevi'nde 1983 yılına kadar güvenlik müdürü olarak görev yapmıştı. Yıldıran, görevi sırasında işkenceler nedeniyle 60'a yakın kişinin ölümüne yol açmakla sorumlu tutuluyor. O dönem yüzbaşı rütbesine sahip Yıldıran, Diyarbakır E Tipi Askerî Cezaevi'ne Ankara'dan gönderilmişti. Yıldıran, Diyarbakır Cezaevi'ndeki görevinin ardından İstanbul'a atanmış ve İstanbul 23. Piyade Tümeni'nde binbaşı rütbesiyle tabur komutanı olarak görev yapmıştı. Yıldıran, 1988 yılında İstanbul'da bindiği bir halk otobüsünde öldürüldü. Silahlı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.