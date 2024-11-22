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Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor?

Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor?
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Hadise'in gündem sahneleriyle ekrana gelecek olan yeni dizisi "Esas Oğlan" ile ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor! Yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolleri paylaşan Hadise, ilk oyunculuk deneyiminde izleyicileri büyülemeye geliyor. Peki, Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor?

Esas Oğlan, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor. Peki, Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor?

ESAS OĞLAN KONUSU NE?

Dizi, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor.

Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor?

ESAS OĞLAN HANGİ PLATFORMDA?

Esas Oğlan her Cuma GAİN platformunda izleyicilerle buluşacak.

ESAS OĞLAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün kaleme aldığı "Esas Oğlan", 22 Kasım 2024 Cuma gününden itibaren her Cuma GAİN platformunda izleyicilerle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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