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ERZURUM HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Erzurum hava durumu nasıl? Erzurum 5 günlük hava durumu tahmini!

ERZURUM HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Erzurum hava durumu nasıl? Erzurum 5 günlük hava durumu tahmini!
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Erzurum'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Erzurum'da sıcaklık değerleri nasıl? Kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Erzurum için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Erzurum'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor.Peki, 13 Şubat Erzurum'da hava durumu nasıl? Erzurum'da kar var mı? İşte, detaylar…

ERZURUM'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Erzurum'da 13 Şubat Perşembe günü en düşük sıcaklık -11°C, en yüksek sıcaklık -1°C olacak. Gün içinde kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları önem taşıyor.

ERZURUM'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ERZURUM HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Erzurum hava durumu nasıl? Erzurum 5 günlük hava durumu tahmini!Erzurum'da hava nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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