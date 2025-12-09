Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Erzurum'da Ülkü Ocakları mensubu olduğu belirtilen bir grup gencin, fakülte içerisinde çektikleri video sosyal medyada yankı uyandırdı. Gençlerin grup halinde yürüdüğü görüntüler, "Bizim olduğumuz yerde gölgeler bile hizaya gelir" notuyla paylaşıldı.

Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları videoyu desteklerken, bazıları ise okul ortamında bu tür görüntülerin kaydedilmesini eleştirdi.