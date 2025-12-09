Haberler

Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu
Güncelleme:
Erzurum'da Ülkü Ocakları mensubu gençlerin okul içinde çekip "Bizim olduğumuz yerde gölgeler bile hizaya gelir" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Erzurum'da Ülkü Ocakları mensubu olduğu belirtilen bir grup gencin, fakülte içerisinde çektikleri video sosyal medyada yankı uyandırdı. Gençlerin grup halinde yürüdüğü görüntüler, "Bizim olduğumuz yerde gölgeler bile hizaya gelir" notuyla paylaşıldı.

Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları videoyu desteklerken, bazıları ise okul ortamında bu tür görüntülerin kaydedilmesini eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (42)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

helal olsun gençlere, doğu olanı yapmışlar, Türk milletine böyle gençlik lazım, CHP in ağzı Alkol kokan gençliği değil, TBMM deki kıravatlı teröristlerin kışkırttığı bölücü gençlik lazım değil.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme400
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

Halal olsun dayı oğlu kafan güzel galiba

yanıt93
yanıt16
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Tam Bahçeli tayfası. Nerde akıl yoksunluğu orda siz

yanıt127
yanıt23
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Apo'nun heykelini dikmeye gidiyor Bahçeli'nin gençliği??

yanıt127
yanıt23
Haber YorumlarıHakan Demir:

senin ülkücü liderin demlenşyor sende nara at burlarda , bir şehidin olsa bu konuşmayı yapmıyor olurdun , hadsiz

yanıt59
yanıt7
Haber YorumlarıKartal Bey:

Eğitim yok bir tane yabancı dil bilmezler gelecek yok meslek desen yok ülkeye faydası olmayacak kişilerin neyini doğru buluyorsun,okuyup doktor mühendis mimar olsalardıda öyle övünseydik gençlerle

yanıt72
yanıt2
Haber YorumlarıVoltaj 2699:

Ülkücülük bunlara kaldıysa, eyvah eyvah

Yorum Beğen306
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Evet eskiden ülkücü olanlar şimdi Ankara da 2 tane kazık dikti bununla övünüyolar.

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

1975 lerde 1980 lerde biz de ülkücüydük, sabah ocakta bir minibüs e toplanıp yiyeceğimizle içeceğimizle çevre köylerde tespit edilen yoksul yaşlı insanlara bağında bahçesinde tarlasında yardım eder hayır dualarını alır akşama dönerdik nereden nereye şimdi bunlar da ülkücü öyle mi öyle yürürken omuzları iki metre sağa sola savurmayla ülkücü olunmuyor

yanıt29
yanıt0
Haber YorumlarıArda Baki:

böyle gencler lazım diyenler var korkunç gerçekten sizlerle aynı ülkede yaşamak

Yorum Beğen277
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title