Erzincan okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (Erzincan Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Erzincan'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (Erzincan Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

METEOROLOİ UYARDI

İstanbul'un Kuzeybatısı, Tekirdağ'ın Kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin Doğusunda Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı : 11.02.2025 18.00-12.02.2025 18.00

(12 ŞUBAT) OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

Tekirdağ'da eğitime bir günlük ara

Tekirdağ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji verilerine göre yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi beklenen Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla yarın okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) kent genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini kaydeden Gül, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan Valiliğinden henüz tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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