Erzincan'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Erzincan'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Erzincan'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Erzincan'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Erzincan'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Erzincan'da okullar yarın tatil mi?

Erzincan'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Erzincan Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Erzincan'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Erzincan'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Erzincan'da okullar tatil edildi mi? Erzincan'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ERZINCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan Valisi Mehmet Makas, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 6 Şubat Pazartesi ara verildiğini bildirdi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ ERZINCAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Erzincan Da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.