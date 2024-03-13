Ertuğrul Tetik kimdir? CHP Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı ise Ertuğrul Tetik. Ertuğrul Tetik kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERTUĞRUL TETİK KİMDİR?

Ertuğrul Tetik, 5 Ekim 1970 yılında doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesi'nde eğitim almış ve daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Gezmeyi çok seven Tetik'in, birçok ülkeyi gezme fırsatı olmuştur. Babasını küçük yaşta kaybetmiş olan Tetik, annesine çok bağlıdır. Annesinin adı Gönül Tetik'tir. Babası ise Kuyucak İlçe Başkanlığı görevini 16 yıl boyunca yürütmüştür.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.