Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor?
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Cem Yılmaz'ın yeni çıkacak olan Netflix dizisi Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta platformda yayınlanacak. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler, Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor? merak etti. İşte bilgiler...
Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir. Peki, Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor?
Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir.
Erşan Kuneri dizisi Kocaeli ve İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin ilk 4 bölümü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çekildi. Kandıra ilçesinin Teksen köyünde çekilmiştir. Dizinin son 4 bölümü ise İstanbul'da çekildi.
Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.
Cem Yılmaz : Erşan Kuneri
Zafer Algöz
Ezgi Mola
Çağlar Çorumlu
Merve Dizdar
Nilperi Şahinkaya
Uraz Kaygılaroğlu
İbrahim Selim
Necip Memili
Bülent Şakrak
Can Yılmaz