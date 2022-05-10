Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor? - Haberler

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Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor?

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Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor?

Cem Yılmaz'ın yeni çıkacak olan Netflix dizisi Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta platformda yayınlanacak. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler, Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor? merak etti. İşte bilgiler...

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir. Peki, Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor?

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir.

Erşan Kuneri dizisi Kocaeli ve İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin ilk 4 bölümü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çekildi. Kandıra ilçesinin Teksen köyünde çekilmiştir. Dizinin son 4 bölümü ise İstanbul'da çekildi.

Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.

Cem Yılmaz : Erşan Kuneri

Zafer Algöz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Merve Dizdar

Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu

İbrahim Selim

Necip Memili

Bülent Şakrak

Can Yılmaz

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