Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir. Peki, Erşan Kuneri nerede çekildi? Erşan Kuneri dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapıldı? Dizi nerede çekiliyor?

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir.

ERŞAN KUNERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erşan Kuneri dizisi Kocaeli ve İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin ilk 4 bölümü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çekildi. Kandıra ilçesinin Teksen köyünde çekilmiştir. Dizinin son 4 bölümü ise İstanbul'da çekildi.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir.

ERŞAN KUNERİ OYUNCU KADROSU

Cem Yılmaz : Erşan Kuneri

Zafer Algöz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Merve Dizdar

Nilperi Şahinkaya

Uraz Kaygılaroğlu

İbrahim Selim

Necip Memili

Bülent Şakrak

Can Yılmaz

Haberler.com - Gündem