Giga Chad olarak tanınan Ernest Khalimov'un hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ses getiren Ernest Khalimov'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ernest Khalimov kimdir? Ernest Khalimov boy ve kilosu ne? Ernest Khalimov nereli? İşte detaylar...

Sosyal medyada paylaştığı kaslı fotoğraflarla adından söz ettiren Ernest Khalimov'un kim olduğu araştırılıyor. Her fotoğrafı olay olan Ernest Khalimov'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Ernest Khalimov kimdir? Ernest Khalimov boy ve kilosu ne? Ernest Khalimov nereli? Detaylar haberimizde...

ERNEST KHALİMOV KİMDİR?

Giga Chad olarak tanınan Ernest Khalimov sosyal medyada dolaşan kaslı fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor. Ernest Khalimov, Rusya'da yaşamaktadır. Profosyonel Fitness modelidir. Bir dönem sosyal medyada Türk bir geçmişe sahil olduğu hatta Azerbaycan Türkü olduğu söylense de kesin bir bilgi yer almamaktadır.