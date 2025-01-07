Son dönemde Ermenistan birliklerinin, Laçın gibi stratejik bölgelerde Azerbaycan mevzilerine saldırılar düzenlemesi dikkat çekiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu tür olayların birkaç kez tekrarlandığını vurguladı. Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açılması, bölgedeki istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor. Peki, Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı?

ERMENİSTAN AZERBAYCAN'A NEDEN SALDIRDI?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ ve Hanazah köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün yerel saatle 22.00 sularında Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, son günlerde Ermenistan ordusunun, Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı kaydedildi.