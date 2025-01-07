Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı?
Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan birlikleri Laçın bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Gorus ilinin Dığ ve Hanazah köylerinden açılan ateşin, yerel saatle 22.00 sularında Zabuh ve Cağazur köyleri yönünde gerçekleştiği belirtildi.
Son dönemde Ermenistan birliklerinin, Laçın gibi stratejik bölgelerde Azerbaycan mevzilerine saldırılar düzenlemesi dikkat çekiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu tür olayların birkaç kez tekrarlandığını vurguladı. Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açılması, bölgedeki istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor. Peki, Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı?
ERMENİSTAN AZERBAYCAN'A NEDEN SALDIRDI?
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ ve Hanazah köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün yerel saatle 22.00 sularında Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, son günlerde Ermenistan ordusunun, Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı kaydedildi.