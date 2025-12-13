Haberler

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Güncelleme:
Kız arkadaşının aldığı hediyeyi pahalı bulduğu için kabul etmeyen genç, "Bir sürü para" diyerek hediyenin geri verilmesini istedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kız arkadaşının kendisine aldığı hediyeyi gören genç, fiyatını öğrenince hediyeyi kabul etmedi. "Git şunu geri ver. Bir sürü para" diyerek tepki gösteren gencin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcılar durumu kimi zaman takdirle, kimi zaman şaşkınlıkla yorumladı. Video, ilişkilerde hediye ve maddiyat dengesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.

500

title