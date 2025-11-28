Haberler

Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu
Ünlü sunucu, ünlü gazeteci ve ünlü programcı Erkan Tan, Akit TV ekranlarına transfer oldu. Uzun yıllardır ekranlarda kendine has üslubu, güçlü hitabeti ve yüksek enerjisiyle geniş kitlelere ulaşan Tan, artık Akit TV izleyicisiyle buluşacak.

  • Erkan Tan, Akit TV'de Ana Haber bültenini sunmaya başlayacak.
  • Erkan Tan, hafta içi her gün saat 18.30'da canlı yayında ekrana gelecek.

ERKAN TAN, ARTIK AKİT TV'DE

Akit TV yönetimi, Erkan Tan'ın pazartesi günü itibarıyla Ana Haber bültenini sunmaya başlayacağını duyurdu. Tan, hafta içi her gün saat 18.30'da canlı yayında ekrana gelecek ve günün öne çıkan başlıklarını, siyasetten ekonomiye, dış politikadan sosyal hayata kadar pek çok konuyu kendine özgü yorumlarıyla izleyiciye aktaracak.

Yeni adresiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erkan Tan, Akit TV ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'nin ve milletimizin sesini, gündemini ve derdini yine milletimizin ekranı olan bir kanalda anlatmaya devam edeceğim." mesajını verdi.

Akit TV yönetimi ise Erkan Tan'ın katılımıyla haber kuşağının daha da güçleneceğini belirterek, izleyicilere "Hafta içi her gün 18.30'da Erkan Tan ile Ana Haber'de buluşalım" çağrısında bulundu.

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

layık olduğu yere gitmiş

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Zaten sözcü tv ye gidecek hali yok ya.

yanıt9
yanıt2
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Tam bir türkiye dusmani.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli İdi:

ne bekliyoduk! NBC’ye mi gidecekti

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Tam bir fa-so

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
