Üye Girişi
Haberler

Erkan Baş kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

FOX Çalar Saat programının konuğu Erkan Baş oldu. Canlı yayın konuğu TİP Genel Başkanı Erkan Baş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli?

Erkan Baş Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu TİP Genel Başkanı Erkan Baş kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde doğmuştur. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aile olan anne babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerdendi. Alibeyköy'de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı.

Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üniversitede yemekhanenin özelleştirilmesine karşı yapılan eylemin ardından uzaklaştırma cezası aldı ve akademisyenlik hayatı da böylece yarıda kaldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi oldu. Bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli sorumluluklar üstlendi. Baş şu anda Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi görevinde bulunuyor.

2018'de, işçiler, sendika temsilcileri, demokratik kitle örgütü yöneticileri, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve çeşitli mesleklerden oluşan çağrıcılarla Türkiye İşçi Partisinin (TİP) kuruluş çalışmalarını başlatan isimler arasında yer aldı. Türkiye İşçi Partisinin kuruluşunun ardından genel başkan olarak görevlendirildi.

27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde TİP 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Erkan Baş Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli? Nilgün Kasapbaşoğlu biyografisi! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 27. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Survivor 27. Bölüm fragmanı nereden izlenir? 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deprem anında yapılması gerekenler neler? Deprem anında ne yapmalıyız? Galatasaray-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Bandırmaspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? Erkan Baş kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Joe Worrall kimdir? Beşiktaş'ın yeni stoperi kim? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluğu yüzde 70'i geçti! 6 Şubat Depremi Fotoğrafları | 6 Şubat Depremi öncesi ve sonrası görselleri! NACİ GÖRÜR KİMDİR? Halk Tv konuğu Naci Görür kaç yaşında, nereli? Naci Görür biyografisi! 6 Şubat'ta ne oldu? Ülkenin dört bir yanı yasta! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Şubat depremi kaç kişi kayıp, kaç kişi yaralandı ve kaç kişi öldü? 6 Şubat depremi nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 6 ŞUBAT | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 6 Şubat canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title