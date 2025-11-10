Haberler

Erkan Arslan tutuklandı mı, hakem Erkan Arslan neden tutuklandı?

Erkan Arslan tutuklandı mı, hakem Erkan Arslan neden tutuklandı?
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, bazı hakemlerin bahis oynadığına dair gündem yaratan açıklamaları sonrasında başsavcılık tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de hakem Erkan Arslan oldu.

Futbol dünyasında yürütülen bu bahis soruşturması kapsamında hakem Erkan Arslan'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu haline geldi. Birçok futbolsever ve spor takipçisi, Erkan Arslan'ın kim olduğu ve hakkında neden soruşturma açıldığı gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Erkan Arslan gerçekten tutuklandı mı ve hangi gerekçeyle gözaltına alındı?

ERKAN ARSLAN NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında hakem Erkan Arslan da bulunuyor. Yapılan incelemeler ve ifadeler sonrasında Arslan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Soruşturma, futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, gelişmelerin TFF'nin yeni düzenlemeleriyle birlikte spor disiplinine etkisi merakla takip ediliyor.

HAKEM ERKAN ARSLAN KİMDİR?

Erkan Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan klasman yardımcı hakemlerden biridir. 1 Ocak 1979 doğumlu olan Arslan, 46 yaşındadır ve aslen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindendir. Uzun yıllardır Türk futbolunun çeşitli liglerinde yardımcı hakem olarak görev alan Arslan, disiplinli duruşu ve saha içindeki tecrübesiyle tanınan bir isimdir.

