Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan Erhan Afyoncu, hem akademik kariyeri hem de medyadaki tarih anlatıcılığıyla geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Osmanlı tarihi üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalar, televizyon programcılığı, köşe yazarlığı ve akademideki yöneticilik görevleriyle tanınan Erhan Afyoncu kimdir? Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu'nun hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

Erhan Afyoncu, 20 Temmuz 1967 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelmiştir. Tarihçi, yazar, akademisyen ve televizyon programcısı olarak tanınan Afyoncu, aynı zamanda uzun yıllardır üniversite düzeyinde tarih eğitimi vermektedir. Tarih anlatımındaki akıcı ve sade diliyle, akademik bilgiyi geniş kitlelere ulaştırmayı başaran isimlerden biridir.

Erhan Afyoncu, sadece akademiyle sınırlı kalmayıp, medya aracılığıyla da tarih bilincini toplumla buluşturan bir entelektüeldir. Özellikle Osmanlı tarihine dair çalışmalarıyla dikkat çeken Afyoncu, tarih disiplinine farklı açılardan katkılar sunmuştur.

ERHAN AFYONCU KAÇ YAŞINDA?

Erhan Afyoncu, 20 Temmuz 1967 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan akademik birikimi ve entelektüel geçmişiyle, hem genç araştırmacılara ilham vermekte hem de tarih alanında kıymetli bir bilgi kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır.

ERHAN AFYONCU NERELİ?

Tokat doğumlu olan Erhan Afyoncu, ilk ve ortaöğrenimini de yine bu şehirde tamamlamıştır. Tokat, Osmanlı dönemine dair tarihi yapıları ve zengin kültürel geçmişiyle bilinen bir şehir olup, Afyoncu'nun tarih merakı ve akademik yönelimi açısından ilham verici bir zemin oluşturmuştur. Gazi Osman Paşa Lisesi mezunu olan Afyoncu, Tokat'ın akademik başarılarıyla öne çıkan isimlerinden biridir.

ERHAN AFYONCU ŞU AN HANGİ GÖREVDE?

Erhan Afyoncu, 4 Ekim 2016 tarihinden bu yana Millî Savunma Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Bu görev, Türkiye'nin savunma alanında akademik düzeyde eğitim ve araştırmalarını sürdüren en kritik kurumu olan Millî Savunma Üniversitesi'nin yönetimini kapsamaktadır.

Afyoncu, bu göreve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın önerisi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın onayıyla atanmıştır. Göreve geldiği günden bu yana üniversitenin kurumsal yapılanmasına, akademik kadrosunun güçlendirilmesine ve müfredatın modernize edilmesine öncülük etmiştir.

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİMDİR?

Millî Savunma Üniversitesi'nin mevcut rektörü, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dur. 2016 yılından beri bu görevi sürdüren Afyoncu, üniversitenin kuruluş sürecinde aktif rol almış, savunma alanında bilimsel çalışmaların ilerlemesine öncülük etmiştir.

Afyoncu'nun rektörlük sürecinde, üniversite bünyesindeki askeri okulların yeniden yapılandırılması, savunma politikalarına dair akademik üretimin teşvik edilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması gibi stratejik adımlar atılmıştır. Hem akademik vizyonu hem de yönetici kimliğiyle Millî Savunma Üniversitesi'nin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.