Haberler

Erhan Afyoncu kimdir? Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli?

Erhan Afyoncu kimdir? Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhan Afyoncu, Türk akademi dünyasında tarih alanında öne çıkan isimlerden biridir. Akademisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık, televizyon programcılığı ve köşe yazarlığı gibi farklı alanlarda da faaliyet göstermektedir. Peki, Erhan Afyoncu kimdir? Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan Erhan Afyoncu, hem akademik kariyeri hem de medyadaki tarih anlatıcılığıyla geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Osmanlı tarihi üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalar, televizyon programcılığı, köşe yazarlığı ve akademideki yöneticilik görevleriyle tanınan Erhan Afyoncu kimdir? Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli? Erhan Afyoncu'nun hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

ERHAN AFYONCU KİMDİR?

Erhan Afyoncu, 20 Temmuz 1967 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelmiştir. Tarihçi, yazar, akademisyen ve televizyon programcısı olarak tanınan Afyoncu, aynı zamanda uzun yıllardır üniversite düzeyinde tarih eğitimi vermektedir. Tarih anlatımındaki akıcı ve sade diliyle, akademik bilgiyi geniş kitlelere ulaştırmayı başaran isimlerden biridir.

Erhan Afyoncu, sadece akademiyle sınırlı kalmayıp, medya aracılığıyla da tarih bilincini toplumla buluşturan bir entelektüeldir. Özellikle Osmanlı tarihine dair çalışmalarıyla dikkat çeken Afyoncu, tarih disiplinine farklı açılardan katkılar sunmuştur.

ERHAN AFYONCU KAÇ YAŞINDA?

Erhan Afyoncu, 20 Temmuz 1967 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan akademik birikimi ve entelektüel geçmişiyle, hem genç araştırmacılara ilham vermekte hem de tarih alanında kıymetli bir bilgi kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır.

Erhan Afyoncu kimdir? Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli?

ERHAN AFYONCU NERELİ?

Tokat doğumlu olan Erhan Afyoncu, ilk ve ortaöğrenimini de yine bu şehirde tamamlamıştır. Tokat, Osmanlı dönemine dair tarihi yapıları ve zengin kültürel geçmişiyle bilinen bir şehir olup, Afyoncu'nun tarih merakı ve akademik yönelimi açısından ilham verici bir zemin oluşturmuştur. Gazi Osman Paşa Lisesi mezunu olan Afyoncu, Tokat'ın akademik başarılarıyla öne çıkan isimlerinden biridir.

ERHAN AFYONCU ŞU AN HANGİ GÖREVDE?

Erhan Afyoncu, 4 Ekim 2016 tarihinden bu yana Millî Savunma Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Bu görev, Türkiye'nin savunma alanında akademik düzeyde eğitim ve araştırmalarını sürdüren en kritik kurumu olan Millî Savunma Üniversitesi'nin yönetimini kapsamaktadır.

Afyoncu, bu göreve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın önerisi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın onayıyla atanmıştır. Göreve geldiği günden bu yana üniversitenin kurumsal yapılanmasına, akademik kadrosunun güçlendirilmesine ve müfredatın modernize edilmesine öncülük etmiştir.

Erhan Afyoncu kimdir? Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli?

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİMDİR?

Millî Savunma Üniversitesi'nin mevcut rektörü, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dur. 2016 yılından beri bu görevi sürdüren Afyoncu, üniversitenin kuruluş sürecinde aktif rol almış, savunma alanında bilimsel çalışmaların ilerlemesine öncülük etmiştir.

Afyoncu'nun rektörlük sürecinde, üniversite bünyesindeki askeri okulların yeniden yapılandırılması, savunma politikalarına dair akademik üretimin teşvik edilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması gibi stratejik adımlar atılmıştır. Hem akademik vizyonu hem de yönetici kimliğiyle Millî Savunma Üniversitesi'nin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.