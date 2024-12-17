Ergin Göleli kim? Adana spor'un 19 yıldır sahibi olan Bayram Akgül, kulübü Ergin Göleli'ye devretti. Peki, Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar...

ERGİN GÖRELİ KİMDİR?

Ergin Göleli, 45 yaşındadır ve Iğdır doğumludur.

Adana spor Kulübü, yaptığı basın açıklamasında kulübün Ergin Göleli'ye satıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere Akgül ailesi olarak 19 yıldır Adana spor'umuzun bir parçası olduk. Bu süreçte kulübümüze hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduk. Bugün itibariyle Adana spor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz. Adana spor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve bir yaşam biçimi oldu. Görev süremiz boyunca kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren tüm yönetici, teknik direktör ve futbolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Adanaspor'a olan sevgimiz ve bağlılığımız sonsuza dek sürecek. Bundan sonra da kulübümüzün her zaman yanında olacak, maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz. Taraftarlarımıza ise şükranlarımızı sunuyoruz. Onların eşsiz desteği ve sevgisi olmadan hiçbir başarı mümkün olmazdı. Adanaspor'un şanlı tarihine yakışır yeni zaferler ve şampiyonluklar yaşayacağına yürekten inanıyor, geçirdiğimiz güzel günleri tekrar yaşamanızı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ergin Göleli, iş dünyasında çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.