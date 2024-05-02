Tuzla Belediye Başkanı kimdir? Halk Tv konuğu Eren Ali Bingöl kimdir kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Eren Ali Bingöl kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Eren Ali Bingöl kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Eren Ali Bingöl kimdir? Eren Ali Bingöl kaç yaşında, nereli? Eren Ali Bingöl biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tuzla'da yaşamını sürdürmekte olan Eren Ali, 2000 yılından bu yana bu bölgede ikamet ediyor. Lise eğitimini Ortadoğu Koleji'nde tamamladı ve ardından Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Erasmus Plus programı çerçevesinde İtalya'da mülteci politikaları üzerine araştırmalar yaptı. Tiyatro ve kamp kulüplerine genç yaşta katılarak sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirdi. Ayrıca, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım gösterdi.

18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu ve gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler üstlendi.

2019 yılında Tuzla'nın en genç ilçe başkanlarından biri olarak seçilen Eren Ali Bingöl, bu görevi sırasında Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli konular üzerinde çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak bu sorunlara etkili çözümler getirerek Tuzla'nın sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağladı. Eren Ali Bingöl, 2021 yılında Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile evlendi.