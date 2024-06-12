Ereğli Belediyesi hangi parti? Ereğli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 Zonguldak Ereğli yerel seçim sonuçları!

Ereğli Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Ereğli Belediyesi hangi parti? Ereğli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 Zonguldak Ereğli yerel seçim sonuçları!

EREĞLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 yerel seçimlerinde Ereğli Belediyesi'nde CHP'nin adayı Halil Posbıyık %45.12 oy oranıyla birinci oldu. AK Parti'nin adayı İbrahim Sezer ise %28.42 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İyi Parti'nin adayı Murat Sesli %16.70 oy oranıyla üçüncü, Yeniden Refah Partisi'nden Emre Karaarslan %2.64 oy oranıyla dördüncü ve MHP'nin adayı İlkay Özdemir ise %2.57 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre Ereğli Belediyesi'nde CHP kazanmıştır.