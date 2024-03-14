Erdoğan Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Koçarlı Belediye Başkan adayı Erdoğan Dindar kaç yaşında, nereli?
Erdoğan Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayı Erdoğan Dindar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Koçarlı Belediye Başkan adayı olan Erdoğan Dindar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Erdoğan Dindar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erdoğan Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Koçarlı Belediye Başkan adayı Erdoğan Dindar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ERDOĞAN DİNDAR KİMDİR?
Erdoğan Dindar, Yeniden Refah Partisi Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Koçarlı Belediye Başkan adayı Erdoğan Dindar emeklidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.