Erdem Gül kaç yıl ceza aldı? Erdem Gül neden hapse giriyor, sebebi ne?

Erdem Gül kaç yıl ceza aldı? Son gelişmeler ile birlikte araştırılıyor. Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Peki, Erdem Gül kaç yıl ceza aldı? Erdem Gül neden hapse giriyor, sebebi ne?

ERDEM GÜL KAÇ YIL CEZA ALDI?

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Erdem Gül ile avukatları katıldı. Enis Berberoğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü gazetecilik suç değildir" dedi. Avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Erdem Gül'ün esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.