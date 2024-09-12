Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Erdem Atay hakkında araştırmalar yapılıyor. Erdem Atay kimdir? Erdem Atay kaç yaşında, nereli? Erdem Atay hayatı ve biyografisi!

ERDEM ATAY KİMDİR?

Erdem Atay, 1982Konya'da dünyaya geldi. Anne ve babası memur olduğundan dolayı ilk ve ortaöğrenimini çeşitli illerde tamamladı. Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Bir süre 9 Eylül ve İstanbul Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı ancak her iki okulda da bitirme tezi vermediği için eğitimini tamamlamadı.

Üniversite yıllarında yerel gazetelerde ve ulusal sitelerde kısa süreli köşe yazarlığı yapan Atay, 2010'dan beri gazetecilik yapıyor.

Gazeteciliğe Aydınlık dergisinde başlayan Atay, Aydınlık'ın günlük gazete olmasının ardından aynı kurumda çalışmaya devam etti. Burada Haber Müdürlüğü ve Ankara Haber Müdürlüğü görevlerini yürüttü, sonrasında yaklaşık beş yıl Ulusal Kanal'da Ankara Haber Müdürü olarak görev yaptı.

2018 yılında yazar Nihat Genç'le birlikte Veryansın TV adlı YouTube kanalını kuran Atay, ardından veryansintv.com adlı haber sitesi ve Pankuş Yayınları'nı kurdu. Erdem Atay hâlihazırda bu basın kuruluşlarının tamamının Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür görevini yürütüyor.

Türkiye ve dünyayı ilgilendiren birçok konuda yaklaşık bin kadar televizyon programı hazırlayan ve çok sayıda haberi olan Atay, evli ve bir çocuk babasıdır.