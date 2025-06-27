Televizyon ve tiyatro sahnelerinin sevilen ismi olan Erdal Beşikçioğlu, son yıllarda siyasi kariyeriyle de adından söz ettirmeye başladı. Peki, Erdal Beşikçioğlu kimdir, Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu 5 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu, yönetmen ve siyasetçidir. Nisan 2024'ten bu yana Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

5 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ünyeli ve Laz kökenli olup[3] annesi ise Priştine'den Ankara'ya göç etmiş bir Arnavut ailenin kızıdır. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in "yaratıcı drama" üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yaptı.

Erdal Beşikçioğlu

2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur. 2022 yılında Allame, No.1, Şehinşah ve Şanışer gibi isimlerin bulunduğu Tirat albümünde "Tirat by Erdal Beşikçioğlu"nu seslendirmiştir.

Erdal Beşikçioğlu, 11 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 Türkiye yerel seçimleri için Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimi kazanarak Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçildi ve 4 Nisan tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Eski Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.