Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli?
Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Ercan Oğuz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ercan Oğuz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ERCAN OĞUZ KİMDİR?
Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz iş insanıdır ve üniversite yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.