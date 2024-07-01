Eray Özyağcı kimdir, kaç yaşında? Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı davasında ne dedi, son durum ne?

Eray Özyağcı kimdir? Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin dava bugün başladı. Tetikçi Eray Özyağcı duruşmada ne dedi ve davada son durum merak ediliyor. Eray Özyağcı kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

ERAY ÖZYAĞCI KİMDİR?

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı avcılık ve Emniyet'teki ifadesini değiştirerek "Emri Doğukan Çep'ten aldım" dedi.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklardan 'silahlı eylemi organize ettiği' iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise 'suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın 'istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hapis cezası isteniyor. İddianamede olayda Ülkü Ocaklarının rolü, cinayetin nedeni ve azmettiriciden bahsedilmiyor. Ayşe Ateş'in ifadesi de yer almıyor. Sincan'daki duruşmaya ilk olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ geldi.

Sinan Ateş cinayeti davası öncesinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi kampüsüne giden yolda trafik ve çevik kuvvet polisleri tarafından bazı araçlara arama işlemi uygulandı. Cezaevine giden yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kenarında TOMA araçları bekletildi. Cezaevi kampüsünde 10 kilometre çapında güvenlik önlemleri alındı. Kampüs önünde onlarca çevik kuvvet aracı ve çevik kuvvet polisleri beklerken basın için ayrı bir alan hazırlandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davayı çok sayıda gazeteci de izliyor.