Epstein'in listesindeki Stephen Hawking kimdir? Sorusu, listede ismi yer almakta olan Stephen Hawking'in kim olduğunu merak etmekte olan birçok kişi tarafından araştırılıyor. ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Peki, Epstein'in listesindeki Stephen Hawking kimdir? Stephen Hawking Epstein adasına neden gitti?

EPSTEİN'İN LİSTESİNDEKİ STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ve bağlantılı olduğu insanların suçları, kamuoyuna yeni açıklanan dava dosyaları ile ortaya çıkarken Epstein'in fuhuş ağına, Ghislaine Maxwell, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'i savunması planlanan avukat Alan Dershowitz, modellik ajansı sahibi Jean Luc Brunel, Prens Andrew, bilim insanı Stephen Hawking ve birçok önemli şahsın dahil olduğunu ve Epstein'in cinsel istismar suçlarına ortak olduklarını gösteriyor.

STEPHEN HAWKİNG EPSTEİN ADASINA NEDEN GİTTİ?

Bilim insanı Stephen Hawking'in Epstein adasına neden gitti ise henüz bilinmemektedir.