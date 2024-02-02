Türk gazeteci, roman, oyun yazarı ve televizyon sunucusu, Enver Aysever kimdir sorusu merak ediliyor. Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından Ankara Esenboğa Havaalanı'na gözaltına alındığını duyurdu. Enver Aysever kimdir? Enver Aysever kaç yaşında ve nereli? Enver Aysever'in biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Enver Aysever, 24 Haziran 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, roman ve oyun yazarı, televizyon sunucusu ve "Yunus Nadi Roman Ödülü" sahibi yazar.

BirGün gazetesinde günlük, Boyun Eğme dergisinde ise haftalık köşe yazıları yazmakta ve aynı zamanda Tele1'de Gündeme Not adlı televizyon programını hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca kendi adıyla açtığı YouTube kanalında da paylaşımlar yapmaktadır.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği de yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.