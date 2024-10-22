Sufizm bilgeliğinin bir parçası olarak ortaya çıkan enneagram; kısaca insanın kendini tanıma sanatı olarak tanımlanıyor.Enneagram nedir?

ENNEAGRAM NEDİR?

Enneagram, her insanın dünyayı ve kendisini algılama şeklini biçimlendiren eşsiz ve doğuştan gelen bir kişilik yapısına veya "öz"e sahip olduğu fikrine dayanan bir insan psikolojisi ve kişilik teorisi modelidir.

"Enneagram" sözcüğü, Yunanca "dokuz" anlamına gelen "ennea" ve "yazılı bir şey" veya "bir figür" anlamına gelen "grammos" kelimelerinden türemiştir. Enneagram sembolü, her biri dokuz kişilik tipinden birini temsil eden eşit aralıklı dokuz noktadan oluşan bir daireden meydana gelir. Kökeni eski çağlara dayanmaktadır.

Bu tipler, düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini şekillendiren benzersiz bir güçlü yönler, zayıf yönler, bilinçdışı motivasyonlar, korkular ve tetikleyiciler bileşimiyle karakterize edilir. Enneagram yalnızca kendimizi ve başkalarını anlamak için değil, aynı zamanda kişisel gelişim, öz farkındalık, kendini keşfetme ve ruhsal büyüme için de güçlü bir araçtır. Bireylerin kendi motivasyonlarını ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olmanın yanı sıra, başkalarının motivasyonlarını ve davranışlarını da kavramalarını sağlar. Bu da daha uyumlu ilişkilere, daha etkili iletişime ve sorunların daha iyi çözülmesine yol açabilir.

ENNEAGRAM NASIL OLUŞTU?

Enneagram ilk bakışta sufilikle bağdaştırılamayacak bir isim gibi gözüküyor olabilir. Zaten Sufiler de bu insan tanıma sanatının temellerini oluştururken bunun adı enneagram olsun dememişlerdir. Enneagram gelenek olarak sufilerin ve eski bilgeliklerin temelini attığı ama bu hale gelmesinde, öncelikle George Gurdjieff'in ardından da Güney Amerikalı Oscar Ichazo'nun önemli payının bulunduğu uzun süreli bir deneme-yanılma ve çalışmalar bütünüdür.

Enneagram sembolünün kökeni ilk çağlara kadar gitmektedir. Ichazo enneagramı Pisagor'un dokuzuncu damgası olarak adlandırmıştır. Bu sembol günümüze Gurdjieff tarafından taşınmıştır. Fakat semboldeki noktaları Gurdjief kişilik tiplemelerinde kullanmamıştır. Dokuz noktayı kişilik tiplerine uyarlayan ve enneagramı bugünkü haline getiren kişi ise Oscar Ichazo'dur.