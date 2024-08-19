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Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum!

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Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum ne? Engin Polat davası ne oldu? Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomenleri Engin Polat-Dilan Polat çifti gündemde merak edilen ve araştırılan konulardan. Peki Engin Polat hapisten çıktı mı, tahliye olacak mı? Engin Polat davasında son durum ne?

Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davasında son durum ne? Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması kararına varılırken eşi Engin Polat tahliye olacak mı merak konusu oldu. İşte Engin Polat davası son durum!

ENGİN POLAT DAVASI NE OLDU?

Kara para aklama suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ve Dilan Polat'ın iddianamesinde çiftin 2017 yılından beri yasa dışı yollarla kazandıkları parayı lüks araçlar alarak akladığı, güzellik merkezlerini de paravan olarak kullandıkları tespit edilmişti. Çiftin 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapisleri istenmişti.

ENGİN POLAT TAHLİYE OLDU MU, HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Polat, tutuksuz yargılanacak. Mahkeme, Kasım 2023'ten beri tutuklu bulunan Polat hakkında tahliye kararı verdi. Polat tutuksuz yargılanacak. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, son aylık tutukluluk değerlendirmesine yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı. Mahkeme, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması yönünde bir karar vererek, yargılama sürecinin serbest devam edeceğini belirtti. Bu kararla birlikte Dilan Polat, yargılama sürecine özgür olarak katılacak.

Engin Polat ile ilgili ise henüz bir tahliye kararı söz konusu değil.

Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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Sosyal Medya Dilan Polat Engin Polat Engin Polat Dilan Polat 3-sayfa Hukuk 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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