Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın film ve dizileri neler? Engin Günaydın hayatı ve biyografisi!
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Netflix'in yeni dizisi Andropoz'da başrol oynayan Engin Günaydın'ın dizideki performansı oldukça beğenildi. Bunun ardından Engin Günaydın'ın hayatı merak edildi. Peki, Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın film ve dizileri neler? Engin Günaydın hayatı ve biyografisi nedir? Engin Günaydın'ın babası kim?
50 yaşındaki Günaydın, 2005 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşadı ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olarak tanındı. Erol Günaydın'ın oğlu olan Engin Günaydın'ın hayatı merak edildi. Peki, Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın film ve dizileri neler? Engin Günaydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
29 Ocak 1972 doğumlu olan başarılı oyuncu Engin Günaydın Tokat doğumludur.Engin Günaydın ilk olarak 1996'da profesyonel olarak tiyatro sahnesine adım atmıştır. Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini ise Otogargara'da yaşadı. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan ünlü oyuncu, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıttı. Aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü
50 yaşındaki Günaydın, 2005 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşadı ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olarak tanındı.
Engin Günaydın'ın babası 2012 yılında kaybettiğimiz, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Erol Günaydın'dır.
Filmleri;
Yazgı
Yazı Tura
G.O.R.A.
Takva
Vavien
Yeraltı
İçimdeki Ses
Nerelerdesiniz
Aile Arasında
Dizileri;
Bir Demet Tiyatro
Güneş Yanıkları
Aşkım Aşkım
Zor Baba
Alacakaranlık
Hadi Uç Bakalım
Size Baba Diyebilir Miyim?
Avrupa Yakası
Üsküdar'a Giderken
Muhteşem Yüzyıl
Galip Derviş
10 Bin Adım
Azizler Aziz
Andropoz