Netflix'in yeni dizisi Andropoz'da başrol oynayan Engin Günaydın'ın dizideki performansı oldukça beğenildi. Bunun ardından Engin Günaydın'ın hayatı merak edildi. Peki, Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın film ve dizileri neler? Engin Günaydın hayatı ve biyografisi nedir? Engin Günaydın'ın babası kim?

50 yaşındaki Günaydın, 2005 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşadı ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olarak tanındı. Erol Günaydın'ın oğlu olan Engin Günaydın'ın hayatı merak edildi. Peki, Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın film ve dizileri neler? Engin Günaydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

29 Ocak 1972 doğumlu olan başarılı oyuncu Engin Günaydın Tokat doğumludur.Engin Günaydın ilk olarak 1996'da profesyonel olarak tiyatro sahnesine adım atmıştır. Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini ise Otogargara'da yaşadı. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan ünlü oyuncu, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıttı. Aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü

50 yaşındaki Günaydın, 2005 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşadı ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olarak tanındı.

ENGİN GÜNAYDIN'IN BABASI KİM?

Engin Günaydın'ın babası 2012 yılında kaybettiğimiz, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Erol Günaydın'dır.

ENGİN GÜNAYDIN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Filmleri;

Yazgı

Yazı Tura

G.O.R.A.

Takva

Vavien

Yeraltı

İçimdeki Ses

Nerelerdesiniz

Aile Arasında

Dizileri;

Bir Demet Tiyatro

Güneş Yanıkları

Aşkım Aşkım

Zor Baba

Alacakaranlık

Hadi Uç Bakalım

Size Baba Diyebilir Miyim?

Avrupa Yakası

Üsküdar'a Giderken

Muhteşem Yüzyıl

Galip Derviş

10 Bin Adım

Azizler Aziz

Andropoz