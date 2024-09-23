Üye Girişi
Haberler

Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir engelli çoban, henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Olayın ne zaman ve nerede olduğu hakkındaki detaylar birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli bir çobanın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülmesi olayı büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, olaya dair pek çok soru işareti doğururken, olayın detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? Saldırganlar tutuklandı mı? İşte detaylar...

ENGELLİ ÇOBANI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, engelli çoban Nail Yener'in genç kızlar tarafından dövüldüğü ve olayın cep telefonu ile kaydedildiği görüldü.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI MI?

S.G. ve kardeşi M.G.'nin çobanı darp ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra jandarma harekete geçti ve iki kız gözaltına alındı.

ENGELLİ ÇOBANI NEDEN DÖVDÜLER?

Adliyeye sevk edilen kızlar, çobanın kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. Bu iddiaların ardından çoban da gözaltına alındı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise S.G.'nin çobanı "7 kez neden eve geldin? Ceviz çırpmalar, odun kırmalar, annemle konuşmalar… Neyden çekiyoruz senden? Büyüğümüz diye bir şey demiyoruz ama seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği duyuluyor.

Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Kahramanmaraş Soğuk Haber 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });