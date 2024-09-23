Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli bir çobanın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülmesi olayı büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, olaya dair pek çok soru işareti doğururken, olayın detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? Saldırganlar tutuklandı mı? İşte detaylar...

ENGELLİ ÇOBANI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, engelli çoban Nail Yener'in genç kızlar tarafından dövüldüğü ve olayın cep telefonu ile kaydedildiği görüldü.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI MI?

S.G. ve kardeşi M.G.'nin çobanı darp ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra jandarma harekete geçti ve iki kız gözaltına alındı.

ENGELLİ ÇOBANI NEDEN DÖVDÜLER?

Adliyeye sevk edilen kızlar, çobanın kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. Bu iddiaların ardından çoban da gözaltına alındı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise S.G.'nin çobanı "7 kez neden eve geldin? Ceviz çırpmalar, odun kırmalar, annemle konuşmalar… Neyden çekiyoruz senden? Büyüğümüz diye bir şey demiyoruz ama seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği duyuluyor.